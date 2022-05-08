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Тактаров — о победе Бивола: «Приятно осознавать, что он становится сильнейшим бойцом в мире»

Тактаров назвал феноменальной победу Бивола над Альваресом
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Российского боксера Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Поздравляю Вадима Корнилова, его менеджера, — сказал Тактаров «СЭ». — Приятно и неожиданно осознавать, что теперь Бивол становится сильнейшим бойцом в мире. На моих глазах рос парень. Если Дима деклассировал Канело, значит он сильнейший в мире. Это же логично. Конечно, Альварес хочет реванша. Самое интересное — я разговаривал с тренерским штабом. Они уверены, что Дмитрий его пошлет в нокаут в реванше. Он прочувствовал Канело.

После боя он был очень свежий. Как будто ничего не произошло. Может, кто-то смотрел черно-белые записи Рокки Марчиано. Такая собранная защита, апперкоты, разбивание всего тела. Так вот — выше бокса я за последнее время не видел. Произошедшее сегодня — это бой одних из лучших средневесов 80-х. Это был золотой век для средневесов. Так грамотно, односторонне. Даже сам стиль боя — встал в центр, и никуда ты его не сдвинешь. Феноменально".

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.

31-летний Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере.

Сауль Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Дмитрий Бивол
Олег Тактаров
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