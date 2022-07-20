Гаджи Наврузов рассказал о настрое на бой против Фернандо Родригеса

Боец Гаджи Автомат Наврузов заявил, что бразилец Фернандо Родригес, ранее пригрозивший ему нокаутом, «ответит за свои слова».

«Верь в себя, Родригес. Верь в себя. Я хочу, чтобы достоял все раунды. Хотя бы дал мне бой. Не сразу упал. Потому что уже нападался, я не знаю. Чтоб потом не говорил: «Я сюда приехал, сразу уснул». Вот. За свои слова ты должен ответить в ринге один на один», — сказал Гаджи Автомат РЕН ТВ.

При этом Гаджи считает, что бой в MMA является для него большим вызовом.

«Моя сильная сторона — это взрывные удары с рук. От чего люди и падают. Поэтому я буду играть на своих сильных сторонах. Силовые удары у меня есть. Будем рубиться, а там уже посмотрим, кто сильнее, умнее, техничнее и кому нужна победа», — подчеркнул Гаджи.

Бойцы проведут поединок в рамках шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Телеканал РЕН ТВ 5 августа будет в прямом эфире транслировать этот турнир.