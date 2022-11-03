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Сегодня, 11:42

Назван следующий соперник Геннадия Головкина

Следующим соперником Геннадия Головкина станет Майкл Зерафа
Давид Хачатрян
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Чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-2) должен провести следующую защиту титулов против австралийского средневеса Майкла Зерафа (30-4), который является первым номером в рейтинге WBA. Об этом сказал сам Зерафа.

«Этот бой будет громче, чем бой Энтони Мандайна с Дэнни Грином, — сказал Зерафа в интервью Fox Sports Australia. — GGG и его команда устно согласились подраться со мной в Австралии. Прошло уже семь месяцев с тех пор, как я уничтожил Айзека Хардмэна».

Головкин проиграл Саулю Альваресу (58-2) в третьем бою единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Зерафа должен встретиться с Данило Креати (8-0) 23 ноября в Сиднее (Австралия).

Бокс
Геннадий Головкин
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