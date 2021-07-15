Мурат Гассиев: «Будем стараться проводить 3-4 поединка в год и дойти до чемпионских боев»
15 июля 2021, 19:20
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о своих планах на будущее.
«Слава богу, сейчас уже все такие небольшие проблемы позади, все решено, — цитирует Гассиева РЕН ТВ 15 июля. — Сейчас этот бой с божьей помощью хорошо пройдет, и дальше будем стараться 3-4 боя в год проводить как можно чаще, чтобы вернуться на прежний уровень и дойти до чемпионских боев».
Следующий бой Гассиев проведет против немца Майкла Валлиша 22 июля. РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/857970-vzlet-osetinskogo-samorodka-zachem-gassievu-boi-s-nemetskim-chempionom
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