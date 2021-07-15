Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Мурат Гассиев: «Будем стараться проводить 3-4 поединка в год и дойти до чемпионских боев»

15 июля 2021, 19:20
Теги:

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о своих планах на будущее.

«Слава богу, сейчас уже все такие небольшие проблемы позади, все решено, — цитирует Гассиева РЕН ТВ 15 июля. — Сейчас этот бой с божьей помощью хорошо пройдет, и дальше будем стараться 3-4 боя в год проводить как можно чаще, чтобы вернуться на прежний уровень и дойти до чемпионских боев».

Следующий бой Гассиев проведет против немца Майкла Валлиша 22 июля. РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/857970-vzlet-osetinskogo-samorodka-zachem-gassievu-boi-s-nemetskim-chempionom

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Юсуф Раисов победил Махно техническим нокаутом
Источник сообщил, что Овечкин не подпишет новый контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения
«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии
В чемпионате Италии командам запретили играть в зеленой форме
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд