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Стала известна новая дата третьего боя между Уайлдером и Фьюри

15 июля 2021, 20:05
Тайсон Фьюри (слева) и Деонтей Уайлдер. Фото AFP
Тайсон Фьюри (слева) и Деонтей Уайлдер. Фото AFP
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Третий бой между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером перенесен на 9 октября, сообщает Top Rank в Twitter.

Ранее стало известно, что 32-летний британец заразился коронавирусом.

Трилогия Уайлдер — Фьюри была запланирована на 24 июля. Их первый бой в декабре 2018 года завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.

У 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья. В активе 32-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничья.

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