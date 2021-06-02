Младший брат Фьюри хочет подраться с братом Уайлдера

Родной брат Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Томми (5-0, 4 КО) заявил, что готов встретиться с братом Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Марселлосом (5-2, 2 KO) в вечер третьего поединка Фьюри — Уайлдер.

«Эта схватка попадет в заголовки. Было бы привилегией драться в карде Тайсона и одержать с ним победы. Я — за проведение этого поединка. Я — за все. Я тренируюсь, я в форме и готов ко всему.

Я звонил ему раньше, но он никогда не отвечал», — сказал Фьюри-младший в шоу Queensberry's Lowdown.

Третий бой Фьюри — Уайлдер запланирован на 24 июля в Лас-Вегасе. Первый поединок закончился ничьей, второй - победой Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде.