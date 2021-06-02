Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Младший брат Фьюри хочет подраться с братом Уайлдера

16:51
Томми и Тайсон Фьюри. Фото Instagram
Томми и Тайсон Фьюри. Фото Instagram
Теги:

Родной брат Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Томми (5-0, 4 КО) заявил, что готов встретиться с братом Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Марселлосом (5-2, 2 KO) в вечер третьего поединка Фьюри — Уайлдер.

«Эта схватка попадет в заголовки. Было бы привилегией драться в карде Тайсона и одержать с ним победы. Я — за проведение этого поединка. Я — за все. Я тренируюсь, я в форме и готов ко всему.

Я звонил ему раньше, но он никогда не отвечал», — сказал Фьюри-младший в шоу Queensberry's Lowdown.

Третий бой Фьюри — Уайлдер запланирован на 24 июля в Лас-Вегасе. Первый поединок закончился ничьей, второй - победой Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде.

Дополнительная информация:

https://www.boxingscene.com/tommy-fury-willing-face-marsellos-wilder-on-fury-wilder-3-card--158064

Читайте также

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
Пожар в магазине электроники чуть не нарушил расписание на автовокзале Воронежа
Украина пригрозила Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым
Женщина столкнула медведя с забора, чтобы спасти своих собак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд