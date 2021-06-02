Австралиец Зерафа рассказал, за счет чего собирается победить Тима Цзю

Австралийский боксер Майкл Зерафа (28-4, 17 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Тима Цзю (18-0, 14 КО). Майкл уверен, что именно превосходство в опыте поможет ему заполучить победу.

«Мы всегда хотим, чтобы наш труд и преданность делу были замечены на высоком уровне, а также хотим участвовать в самых громких боях. На данном этапе таким является поединок против Тима Цзю. Я был заграницей и дрался с парнями с громкими именами. Тим еще этого делал и только строит карьеру.

У нас есть два лучших боксера нашей страны, ставящие все на кон. После победы один из нас улучшит свое положение и его карьера пойдет вверх, а другому придется начинать все сначала. Я искренне верю, что в тот вечер поднимут мою руку, потому что в моем арсенале есть то, с чем Тим еще не сталкивался.

Я знаю, что это будет сложный бой, потому что Цзю сильный и терпеливый боец. Но, опять же, уверен, что у меня гораздо больше опыта и 7-го июля он это увидит», — сказал Зерафа boxingscene.

Поединок Тима Цзю и Майкла Зерафы пройдет 7 июля в Австралии.