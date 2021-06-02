Джордж Камбосос обещает не повторить ошибку Ломаченко в бою против Лопеса
Австралийский боксер Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) рассказал, что не повторит ошибку Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и будет драться с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) более агрессивно.
«Мне нравится экшен, — цитируют Boxing Scene слова Джорджа. — Когда начнется первый раунд, я устрою экшен. Я выхожу в ринг, чтобы драться. Мы все видели тогда Ломаченко. Он не выбросил ни одного удара за первые шесть раундов. А когда же он начал наносить удары, мы увидели, что произошло.
Мы все слышали, и знаем о травме Ломаченко. У него было лишь одно плечо, и в определенный момент я думал, что паренек Лопес. Я думал про себя: «Черт, надеюсь, он не проиграет, потому что я хочу драться с ним». Я говорил уже об этом раньше. И мне хорошо известно, что он из себя представляет», — сказал Камбосос.
Поединок Камбососа с Лопесом состоится 19 июня на арене LoanDepot Park в Майами.
Дополнительная информация:
https://www.boxingscene.com/kambosos-lomachenko-started-throwing-punches-lopez-we-all-saw-what-happened--158085
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