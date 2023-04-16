Чжан Чжилэй обещает нокаутировать Фьюри: «У него нет подбородка. Он ляжет»

39-летний китайский супертяжеловес, обладатель временного титула по версии WBO Чжан Чжилэй (25-1) уверен, что сможет нокаутировать чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Это только начало. Я иду за титулом. Если моя команда уверена во мне, то вперед! У Тайсона Фьюри нет подбородка. Он ляжет», — сказал Чжан Чжилэй после боя.

Чжилэй победил Джо Джойса (15-1) техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 15 апреля в Лондоне, Великобритания.