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Майк Тайсон намерен в сентябре провести бой с Ленноксом Льюисом

16:48
Майк Тайсон. Фото Instagram
Майк Тайсон. Фото Instagram
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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, в сентябре планирует подраться с экс-чемпионом Ленноксом Льюисом.

«Я собираюсь драться с Льюисом. Сентябрь», — сказал Тайсон TMZ в интервью от 28 апреля.

54-летний Тайсон вел переговоры о реванше с Эвандером Холифилдом 29 мая в Майами, но стороны не смогли договориться о деньгах за бой.

В июне 2002-го Льюис нокаутировал Тайсона в 8-м раунде.

На счету 52-летнего Тайсона 50 побед и шесть поражений в профессиональном боксе, ещё два боя признали несостоявшимся. У 55-летнего Льюиса 43 победы, два поражения и одна ничья.

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