Майк Тайсон намерен в сентябре провести бой с Ленноксом Льюисом
16:48
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, в сентябре планирует подраться с экс-чемпионом Ленноксом Льюисом.
«Я собираюсь драться с Льюисом. Сентябрь», — сказал Тайсон TMZ в интервью от 28 апреля.
54-летний Тайсон вел переговоры о реванше с Эвандером Холифилдом 29 мая в Майами, но стороны не смогли договориться о деньгах за бой.
В июне 2002-го Льюис нокаутировал Тайсона в 8-м раунде.
На счету 52-летнего Тайсона 50 побед и шесть поражений в профессиональном боксе, ещё два боя признали несостоявшимся. У 55-летнего Льюиса 43 победы, два поражения и одна ничья.
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