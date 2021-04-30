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Бивол оказался легче Ричардса на 100 грамм

20:48
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В Манчестере прошла официальная процедура взвешивания перед боем чемпиона WBA в полутяжелом весе, россиянина Дмитрия Бивола и британца Крэйга Ричардса.

Вес Бивола составил 79 килограмм, вес Ричардса — 79,1 килограмма.

Бой пройдет 1 мая в Великобритании, начало — в 21.00 (мск). На счету 30-летнего Бивола 17 побед в 17 поединках, бой с Ричардсом станет для него первым с октября 2019 года. У 31-летнего Ричардса 16 побед, 1 ничья и 1 поражение.

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