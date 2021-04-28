Мейвезер назвал дату боя против блогера Логана Пола
10:19
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер назвал дату боя с ютуб-блогером Логаном Полом.
«6 июня 2021 года! Майами. Я и Логан Пол проведем бой на Hardrock Stadium», - написал Мейвезер в Instagram.
Бой был запланирован на 20 февраля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить его.
Последний раз Мейвезер выходил на ринг в декабре 2018. В показательном бою он нокаутировал японца Теншина Насукаву.
Единственный своей поединок Логан Пол провел против блогера KSI в ноябре 2019 года. Он проиграл ему раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке.
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