Ломаченко защитил два чемпионских пояса, отправив в нокаут Кроллу

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в легком весе. Бой продлился четыре раунда, чемпион отправил претендента в нокаут. Поединок мог завершиться еще в третьем раунде, но британца спас гонг после тяжелого нокдауна.

Ломаченко защитил два пояса в легком весе по версиям WBA и WBO. Украинец проводил 14-й бой в профессиональной карьере, в которых одержал 13-ю победу. Он становился чемпионом в каждой из категорий, в которых выступал - полулегкой, второй полулегкой и легкой.