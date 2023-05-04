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Сегодня, 14:13

Райан Гарсия связался с командой Сауля Альвареса

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) может вернуться в команду абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2), сообщает инсайдер Сальвадор Родригес в соцсетях.

«Мне сообщили, что команда Райана Гарсии связалась с командой Сауля Альвареса, чтобы узнать, смогут ли они снова тренировать Райана», — написал Родригес.

Гарсия c октября 2018 по февраль 2022 года тренировался у Эдди Рейносо, который также работает с Альваресом. Гарсия ушел от Рейносо не в дружеских отношениях, из-за чего Альварес регулярно критиковал Гарсию.

Бокс
Сауль Альварес
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