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Кудухов рассказал о планах на бой против Джонса

11:15

Российский боксер Виталий Кудухов рассказал о планах на бой против экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA, панамцем Гильермо Джонсом. Этот поединок станет главным боем турнира, который пройдет 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Самое главное в бою с таким соперником, как Гильермо, сделать так, чтобы ему было очень-очень неудобно. Чтобы он испытывал дискомфорт. Он такой боксер, что если почувствует запах крови, что сможет переломить ход поединка, такой боксер, как Гильермо, никогда не упускает возможность. Он вцепляется, и трудно сделать так, чтобы он отцепился. И поэтому надо все время контролировать ход боя. И максимальное неудобство ему создавать. Чтобы ему было тяжело, плохо в ринге», — цитирует Кудухова «РЕН ТВ».

Герои «Бойцовского клуба РЕН ТВ» вернутся на ринг в пятницу, 13 августа. Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало турнира — в 23:00 (мск).

В этот день на ринг волейбольной арены «Динамо» выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов. В главном бою масштабного вечера бокса сойдутся россиянин Виталий Кудухов и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонс.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/866243-kudukhov-rasskazal-o-planakh-na-boi-protiv-zlodeia-boksa-dzhonsa

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