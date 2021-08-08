Ананян: «Для Кудухова бой с Джонсом будет серьезным испытанием»

Боксер Петрос Ананян поделился ожиданиями от боя между Виталием Кудуховым и экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA Гильермо Джонсом.

«Гильермо Джонс — это бывший чемпион мира по версии WBA, опытнейший спортсмен. Мы помним его бой с Денисом Лебедевым. Он показал, что он очень сильный, опытный и с довольно-таки жестким ударом. Для Кудухова это будет серьезным испытанием.

Будет столкновение. Очень большой вопрос, в какой форме находится Джонс. Потому что он давно не выступал. Думаю, бой будет очень зрелищным. Если Джонс будет в хорошей форме, а в подготовке Кудухова я не сомневаюсь, то будет 50 на 50», — цитирует Ананяна сайт РЕН ТВ.

Герои «Бойцовского клуба РЕН ТВ» вернутся на ринг в пятницу, 13 августа. Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало турнира — в 23:00 (мск).