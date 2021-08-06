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Кудухов рассказал, какую тактику будет использовать в бою с Джонсом

19:05
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Российский боксер Виталий Кудухов рассказал о тактике, которую собирается использовать в предстоящем бою с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA, панамцем Гильермо Джонсом.

«Если почувствует запах крови, что сможет переломить ход поединка, такой боксер как Гильермо никогда не упускает возможность. Он вцепляется и трудно сделать так, чтобы он отцепился. И поэтому надо все время контролировать ход боя. И максимальное неудобство ему создавать. Чтобы ему было тяжело, плохо в ринге», — приводит слова Кудухова РЕН ТВ.

Изначально Кудухов должен был провести бой против американца Шермана Уильямса, но тот сдал положительный тест на коронавирус и выбыл из карда.

Перед боем Кудухова и Джонса на ринг выйдут боец Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34, Тайсон Дижон и блогер Артем Тарасов, а также Брюс Хлебников и Денис Вильданов.

Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо», начало— в 23.00 по московскому времени. Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/866025-udarnaia-piatnitsa-na-ren-tv-chem-izvesten-zlodei-boksa-dzhons

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