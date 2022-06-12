Кудряшов: «Вагабов много говорил перед боем, но мало сделал»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу нокаутом над чемпионом AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагабом Вагабовым.

«Бой с Сосланом Асбаровым в финале Гран-при? Меня не интересуют их имена», — сказал Кудряшов журналистам.

«Ринг не прощает ошибок. Ребятам можно пожелать хорошо готовиться к этому и быть, скажем так, менее разговорчивыми в своих заявлениях, потому что Вагаб много говорил перед боем, но мало сделал. Все-таки, может быть, это послужит примером, потому что трешток и Америка — это хорошо, но мы живем в России. У нас другая ментальность и понятия».

Кудряшов нокаутировал Вагабова за 45 секунд. Следующим оппонентом Кудряшова должен стать Вячеслав Дацик. Данное событие станет финалом Гран-при лиги PRAVDA.