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11 июня, 23:47

Кудряшов — о победе нокаутом над Вагабовым за 45 секунд: «Растянул бой»

Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу над Вагабом Вагабовым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу нокаутом над чемпионом AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагабом Вагабовым.

«45 секунд — это быстро? Долго. Растянул бой. Хотели побыстрее закончить, чтоб было меньше разговоров, — сказал Кудряшов журналистам. — А то лучшие боксеры ММА бьют худших боксеров. Все что нужно было доказать мы доказали в квадрате».

Кудряшов нокаутом в первом раунде выиграл у Вагабова. Боксерский поединок прошел 11 июня в лиге PRAVDA.

В послужном списке 36-летнего Кудряшова теперь 25 побед (24 нокаутом) и пять поражений.

36-летний Вагабов потерпел первое поражение на профессиональном ринге при трех победах (одна нокаутом). Он больше известен по выступлениям в смешанных единоборствах, где на его счету 28 побед, одно поражение и одна ничья.

Дмитрий Кудряшов (бокс)
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