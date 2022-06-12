Исмаилов может провести поединок против Кудряшова
Российский боец ММА Магомед Исмаилов может провести поединок против Дмитрия Кудряшова.
«Это возможно. Я бы провел бой по-другому, я бы атаковал, пользовался медлительностью Кудряшова», — приводит слова Исмаилова ТАСС.
Ранее Кудряшов нокаутом в первом раунде выиграл у Вагаба Вагабова. Боксерский поединок прошел 11 июня в лиге PRAVDA.
В послужном списке 36-летнего Кудряшова теперь 25 побед (24 нокаутом) и пять поражений.
Источник: https://tass.ru/sport/14889319
Новости