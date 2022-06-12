Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 00:27

Исмаилов может провести поединок против Кудряшова

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец ММА Магомед Исмаилов может провести поединок против Дмитрия Кудряшова.

«Это возможно. Я бы провел бой по-другому, я бы атаковал, пользовался медлительностью Кудряшова», — приводит слова Исмаилова ТАСС.

Ранее Кудряшов нокаутом в первом раунде выиграл у Вагаба Вагабова. Боксерский поединок прошел 11 июня в лиге PRAVDA.

В послужном списке 36-летнего Кудряшова теперь 25 побед (24 нокаутом) и пять поражений.

Источник: https://tass.ru/sport/14889319
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Магомед Исмаилов
1
Читайте также
Американские спецслужбы помогли обнаружить первую жертву «Акта Родченкова». И она совсем не из России
45 секунд, 2 удара и выход в финал к Дацику. Дмитрий Кудряшов эффектно нокаутировал Вагаба Вагабова своей кувалдой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудряшов: «Вагабов много говорил перед боем, но мало сделал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости