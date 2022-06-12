Исмаилов может провести поединок против Кудряшова

Российский боец ММА Магомед Исмаилов может провести поединок против Дмитрия Кудряшова.

«Это возможно. Я бы провел бой по-другому, я бы атаковал, пользовался медлительностью Кудряшова», — приводит слова Исмаилова ТАСС.

Ранее Кудряшов нокаутом в первом раунде выиграл у Вагаба Вагабова. Боксерский поединок прошел 11 июня в лиге PRAVDA.

В послужном списке 36-летнего Кудряшова теперь 25 побед (24 нокаутом) и пять поражений.