Кудряшов дал прогноз на бой Дацика против Кавалари

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари.

«Дацик в последнее время очень часто дерется. Это говорит о том, что он не теряет в кондиции, находится в достаточно хорошей форме для него. Дацик на ходу. С Кавалари у него будет битва характеров, но он выгладит более обученным, чем Дацик. Либо Кавалари победит по очкам, либо Дацик со своей напористостью и страшной силой завершит досрочно. Нокаутировать Вячеслава очень сложно», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Бой Дацика и Кавалари станет главным событием боксерского турнира PRAVDA, который 15 апреля покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов.