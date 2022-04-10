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Сегодня, 15:05

Кудряшов дал прогноз на бой Дацика против Кавалари

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари.

«Дацик в последнее время очень часто дерется. Это говорит о том, что он не теряет в кондиции, находится в достаточно хорошей форме для него. Дацик на ходу. С Кавалари у него будет битва характеров, но он выгладит более обученным, чем Дацик. Либо Кавалари победит по очкам, либо Дацик со своей напористостью и страшной силой завершит досрочно. Нокаутировать Вячеслава очень сложно», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Бой Дацика и Кавалари станет главным событием боксерского турнира PRAVDA, который 15 апреля покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/961445-kudriashov-zaiavil-chto-kavalari-naidet-kliuch-k-datsiku
Вячеслав Дацик
Дмитрий Кудряшов (бокс)
ММА
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