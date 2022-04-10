Дмитрий Кудряшов дал прогноз на бой Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари

Российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов по прозвищу Кувалда дал прогноз на поединок бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

«Кавалари совсем недавно на Hardcore FC нокаутировал их чемпиона Недашковского (Денис Недашковский — боксер. — прим. «СЭ»). Это говорит о том, что порох в кулаках у Кавалари все еще есть. Дацик в последнее время очень активен, можно сказать, на ходу. Но все-таки боксерские умения, навыки, мне кажется, на стороне Кавалари. Поэтому надо будет смотреть, как Кавалари сможет нейтрализовать напор, мощь Дацика. Думаю, что опыта для того, чтобы это сделать, ему хватает», — сказал Кудряшов «Известиям».

Бой Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари станет главным событием турнира PRAVDA, который 15 апреля в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.