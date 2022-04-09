Чарон: «Бабанин — сильный противник. Будет хорошее шоу»

Кубинский боксер Рейнальдо Чарон готовится к поединку с известным российским тяжеловесом Максимом Бабаниным. Спортсмены встретятся в ринге 15 апреля на турнире PRAVDA.

Чарон поделился тактикой на бой с россиянином.

«Я хочу быть среди лучших. Я себя ощущаю в очень хорошей форме, я сильный, я готов, бой для меня — не проблема, — цитирует Чарона РЕН ТВ. — Бабанин — сильный противник. Будет хорошее шоу, ринг все решит».

Отвечая на вопрос о технике, Чарон подчеркнул, что будет соблюдать кубинский стиль, держать дистанцию — подходить к оппоненту близко он не намерен.

«Моя техника — это боксировать на дистанции. Он (Бабанин) — хороший боксер, быстрый, у него своя техника. Я видел его бои, посмотрим, что будет. Мы дадим крутое шоу, да здравствует бокс!», — заключил Чарон.

Бабанин — российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, мастер спорта России международного класса. На его счету в том числе победа над известным британским боксером Тайсоном Фьюри.

Боксерский турнир PRAVDA15 апреля в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. В соглавном поединке встретятся два российских бойца MMA Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев. Главным событием турнира станет бой Вячеслава Рыжего Тарзана Дацика и Сауло Кавалари.