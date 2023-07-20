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Сегодня, 10:17

Кроуфорд и Спенс подбросят монетку, чтобы определить, кто вторым выйдет на ринг

Давид Хачатрян
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Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) и чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) не смогли договориться, кто из них первым выйдет на ринг.

«Несмотря на то что я сторона «А», мы должны подбросить монетку», — приводит слова Спенса издание ESPN.

Спенс заявлен на бой с Кроуфордом как сторона «А»: его имя стоит первым, а его изображение — слева на всех рекламных материалах.

Спенс и Кроуфорд должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Теренс Кроуфорд
Эррол Спенс
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