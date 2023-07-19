Актер Том Холланд считает, что Ломаченко победил Хейни — американец ответил, что ему нравится Зендея

Голливудский актер Том Холланд, известный по серии фильмов о «Человеке-пауке», «Мстителях» и «Анчартеде», заявил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) победил абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (30-0).

«Ну, я вижу, что общее мнение таково, что он победил [Хейни], но судьи отдали победу в другую сторону. Он мой любимый боксер... В своем последнем бою он проиграл. Все сложилось против него. Поэтому я задаюсь вопросом, будут ли они драться снова? Это проблема бокса. Будут ли они драться снова? Это непростое дело, в отличие от UFC, где если бойцы хотят драться, они будут драться», — сказал Холланд в подкасте Джея Шетти.

В ответ Хейни написал в Twitter: «Мне всегда нравилась Зендея».

Зендея — голливудская актриса и девушка Холланда. Она известна по фильмам «Дюна», «Человек-паук», сериалу «Эйфория».

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.