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Ковалев готовится к бою с Альваресом. Тренировки в самом разгаре

11:27
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Российский боксер Сергей Ковалев продолжает подготовку к бою против мексиканца Сауля Альвареса. Поединок за пояс WBO в полутяжелом весе пройдет 2 ноября в США.

24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

В активе 29-летнего Альвареса, который владеет поясами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.

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