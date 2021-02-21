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Кокляев — про бой с Тарасовым: «Не надо здоровому мужику небольшого мужика в нокаут бросать»

05:15
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Михаил Кокляев рассказал «СЭ», почему не закончил нокаутом бой с Артемом Тарасовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок состоялся 20 февраля, Кокляев победил решением судей.

«Не надо здоровому мужику небольшого мужика в нокаут бросать. Вот, посмотри, какая намотка (показывает бинты на руках). Это не нокаутирующая намотка. 16-унцовые перчатки», — сказал Кокляев. (Илья Андреев)

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