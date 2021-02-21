Блогер и боец MMA Артем Тарасов прокомментировал поражение в поединке против стронгмена Михаилу Кокляеву в боксерском поединке в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я обещал битву — я бился. Сначала плохо размялся, поэтому пришлось разминаться в бою. Я только сейчас пришел в ту кондицию, когда человек может драться, выступать. А сейчас разогрелся. Но я проиграл, Миша молодец», — сказал Тарасов после боя.

42-летний Кокляев одержал победу над 30-летним Тарасовым решением судей. В ноябре 2019 года Кокляев проиграл Александру Емельяненко в первом раунде боксерского боя.