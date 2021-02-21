Кокляев: «Не имею права бросать вызов Емельяненко»

Михаил Кокляев объяснил журналистам, почему не хочет сейчас вызывать на бой Александра Емельяненко. Кокляев проиграл бойцу ММА Емельяненко нокаутом в боксерском поединке 29 ноября 2019 года, а 20 февраля 2021-го победил решением судей блогера Артема Тарасова.

— Это не по-джентельменски, — сказал Кокляев после поединка с Тарасовым. — Это то же самое, что если бы со мной сейчас что-то происходило нехорошее, и в тот момент Артем Тарасов бросил бы мне вызов: «Эй ты, давай выходи». Мы начали забывать, с чего начинается родина. Про это можно рассказать на 400 страниц — как у Омара Хайяма. С чего начинается родина? С порядочности, с мужества, с правильных вещей, с морали, нравственности. Емельяненко сейчас не то что... Я не имею права [бросать ему вызов]. Слухи доходят, что состояние у него не самое хорошее. Поэтому как-то так.

— Вы готовы ему помочь?

— Всем чем могу, я ему помогу. Чем я могу ему помочь? Если он будет тренироваться в каком-то зале, я к нему приеду, на штангу блины понадеваю, напишу ему тренировочный план, как потихонечку начинать тренироваться с железом. (Илья Андреев)