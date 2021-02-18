Кокляев и Тарасов поспорили из-за порноактрисы

Тяжелоатлет Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов на пресс-конференции перед боем поспорили из-за порноактрисы Лолы Тейлор.

Тейлор присутствовала на тренировке Тарасова и стала его спарринг-партнером. Боец обучил актрису приемам самозащиты.

«Мише очень завидно, так смотрит. Миша, не переживай, — сказал Тарасов. — На самом деле, что она там мне пообещала, я не знаю, потому что на поединке будет присутствовать моя супруга. Я не извинялся перед женой, я просто написал своей любимой: «Я с любимой женой, как я сильно ее люблю».

«Но получилось так, что ты выложил пост: «Я тебя все равно люблю», а потом ты в обнимку с Лолой Тейлор, — ответил Кокляев. — Ты перестраховался! Ты молодец. Я бы тоже так сделал, если честно».

Поединок состоится 20 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).