Рой Джонс прилетел в Москву на турнир «Король ринга»
18:09
Легендарный боксер Рой Джонс прилетел в Москву, где он посетит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В турнире примет участие ученик Джонса Айзек Чилемба из Малави.
В главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Чилемба. Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/803915-legendarnyi-bokser-roi-dzhons-priletel-v-moskvu-na-turnir-ren-tv
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