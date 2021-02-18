Рой Джонс прилетел в Москву на турнир «Король ринга»

Легендарный боксер Рой Джонс прилетел в Москву, где он посетит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В турнире примет участие ученик Джонса Айзек Чилемба из Малави.

В главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Чилемба. Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.