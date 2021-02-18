Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Рой Джонс прилетел в Москву на турнир «Король ринга»

18:09
Теги:

Легендарный боксер Рой Джонс прилетел в Москву, где он посетит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В турнире примет участие ученик Джонса Айзек Чилемба из Малави.

В главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Чилемба. Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/803915-legendarnyi-bokser-roi-dzhons-priletel-v-moskvu-na-turnir-ren-tv

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир