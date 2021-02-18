Дацик о бое с Тайсоном: «Жаль, что с сальтухи нельзя ударить»
15:46
Российский боец ММА Вячеслав Дацик перед боем с камерунским боксером Тайсоном Дижоном выразил сожаление, что во время поединка по правилам бокса нельзя использовать удары ногами.
«Жаль, что с сальтухи нельзя. Как показали последние спарринги, у меня получается соблюдать правила», — приводит слова Дацика «РЕН ТВ».
Поединок состоится 20 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/803854-datsik-o-boe-s-taisonom-zhal-chto-s-saltukhi-nelzia-udarit
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