Дацик о бое с Тайсоном: «Жаль, что с сальтухи нельзя ударить»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик перед боем с камерунским боксером Тайсоном Дижоном выразил сожаление, что во время поединка по правилам бокса нельзя использовать удары ногами.

«Жаль, что с сальтухи нельзя. Как показали последние спарринги, у меня получается соблюдать правила», — приводит слова Дацика «РЕН ТВ».

Поединок состоится 20 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).