Кличко анонсировал первый этап выхода из карантина в Киеве. Он должен начаться 12 мая

Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook рассказал о первом этапе выхода столицы Украины из карантина.

Если не будет резкого увеличения количества больных коронавирусом, он начнется 12 мая.

Кличко сообщил, что на первом этапе в Киеве откроют:

— непродовольственные магазины

— парикмахерские и салоны красоты.

— кафе и рестораны на вынос.

— парки и скверы при посещении их группами не более двух человек или не более двух взрослых и двух детей.

— ларьки при условии запрета употребления еды и напитков на месте.

— небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги).

— адвокатские бюро.

— автокинотеатры.

При этом указанные заведения будут работать с определенными ограничениями. Школы, детские сады, спортивные площадки и прибрежные зоны отдыха пока останутся закрытыми.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 086 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212 591 человек умер, выздоровели — 934 808.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.