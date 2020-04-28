Кличко анонсировал первый этап выхода из карантина в Киеве. Он должен начаться 12 мая
Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook рассказал о первом этапе выхода столицы Украины из карантина.
Если не будет резкого увеличения количества больных коронавирусом, он начнется 12 мая.
Кличко сообщил, что на первом этапе в Киеве откроют:
— непродовольственные магазины
— парикмахерские и салоны красоты.
— кафе и рестораны на вынос.
— парки и скверы при посещении их группами не более двух человек или не более двух взрослых и двух детей.
— ларьки при условии запрета употребления еды и напитков на месте.
— небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги).
— адвокатские бюро.
— автокинотеатры.
При этом указанные заведения будут работать с определенными ограничениями. Школы, детские сады, спортивные площадки и прибрежные зоны отдыха пока останутся закрытыми.
По последним данным, в мире зафиксировано 3 086 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212 591 человек умер, выздоровели — 934 808.
По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/1431692013716014/posts/2631466970405173/