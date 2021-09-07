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Кавана: «Тайсон испугался проводить третий бой с Холифилдом»

14:38
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Легендарный американский боксер Майк Тайсон побоялся проводить третий поединок против соотечественника Эвандера Холифилда. Об этом заявил Райан Кавана, который ранее организовал выставочный поединок между 55-летним Тайсоном и другой легендой бокса — 52-летним Роем Джонсом.

«Мы знаем, что Майк хочет устроить бой с Ленноксом Льюисом. Мне сказали, что Майк побоялся драться с Эвандером. Я из нескольких надежных источников слышал, что Майк слишком напуган. Он думает, что Эвандер его нокаутирует», — приводит слова Каваны Sky Sports.

Напомним, Тайсон и Холифилд провели два поединка. В 1996 году «Железный Майк» был нокаутирован в 11-м раунде и потерял звание чемпиона. Через год они встретились вновь в скандально известном бою, в котором Тайсон откусил Холифилду часть уха, за что был дисквалифицирован.

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Роман Шишов все материалы автора

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