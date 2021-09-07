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Дрозд – о бое Емельяненко и Тарасова: «Как можно с блогером боксировать? Это то же самое, если бы я боксировал с лыжником»

15:15
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC россиянин Григорий Дрозд поделился мнением о предстоящем поединке бойца ММА Александра Емельяненко против блогера Артема Тарасова.

«Ну что тут сказать… Это то же самое, если бы я боксировал с лыжником, — сказал Дрозд в интервью «СЭ». — Какой у меня уровень, и какой у [лыжника]. Как можно с блогером боксировать? Он ведь даже не боец. Ну такая сомнительная история на самом деле. Вот это не знаю, кому это вообще интересно».

Бой Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября на турнире поп-ММА организации «Наше Дело». 

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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