Дрозд – о бое Емельяненко и Тарасова: «Как можно с блогером боксировать? Это то же самое, если бы я боксировал с лыжником»

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC россиянин Григорий Дрозд поделился мнением о предстоящем поединке бойца ММА Александра Емельяненко против блогера Артема Тарасова.

«Ну что тут сказать… Это то же самое, если бы я боксировал с лыжником, — сказал Дрозд в интервью «СЭ». — Какой у меня уровень, и какой у [лыжника]. Как можно с блогером боксировать? Он ведь даже не боец. Ну такая сомнительная история на самом деле. Вот это не знаю, кому это вообще интересно».

Бой Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября на турнире поп-ММА организации «Наше Дело».