Известный российский боксер, а ныне президент промоутерской компании «Русь» Григорий Дрозд поделился ожиданиями от супербоя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Я жду сенсации, — сказал Дрозд в интервью «СЭ» на чемпионате России по боксу в Кемерово. — Я, конечно же, болею за Сашу, и он мне импонирует. Считаю его одним из самых талантливых боксеров в супертяжелом весе и боксе в целом. Я бы хотел, чтобы он доказал, что невозможное возможно. На самом деле далеко не всем удается подняться из «крузеров» в супертяжелый. Мы все знаем, кто такой Энтони Джошуа. Верю в Сашу, и я жду от этого боя зрелища».

Бой Энтони Джошуа — Александр Усик состоится 25 сентября в Лондоне. В случае победы Усик станет непобежденным чемпионом IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе.