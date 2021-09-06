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Дрозд — о бое Джошуа — Усик: «Верю в Сашу. Хочу, чтобы он доказал, что невозможное возможно»

16:45
Григорий Дрозд. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Григорий Дрозд. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный российский боксер, а ныне президент промоутерской компании «Русь» Григорий Дрозд поделился ожиданиями от супербоя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Я жду сенсации, — сказал Дрозд в интервью «СЭ» на чемпионате России по боксу в Кемерово. — Я, конечно же, болею за Сашу, и он мне импонирует. Считаю его одним из самых талантливых боксеров в супертяжелом весе и боксе в целом. Я бы хотел, чтобы он доказал, что невозможное возможно. На самом деле далеко не всем удается подняться из «крузеров» в супертяжелый. Мы все знаем, кто такой Энтони Джошуа. Верю в Сашу, и я жду от этого боя зрелища».

Бой Энтони Джошуа — Александр Усик состоится 25 сентября в Лондоне. В случае победы Усик станет непобежденным чемпионом IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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