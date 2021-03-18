Канело Альварес: «Хочу драться еще семь лет»
00:56
Чемпион мира по боксу в среднем и полутяжелом весах Канело Альварес поделился планами о том, как долго хочет продолжать карьеру.
«Я грамотно инвестировал деньги. Эти инвестиции будут кормить меня до конца жизни. Сейчас я просто боксирую в свое удовольствие. Сколько еще хочу выступать? Думаю, еще где-то лет семь», — сказал боксер на подкасте «Hotboxin».
21 февраля Канело победил Авни Йылдырыма остановкой угла в 3-м раунде. Следующий поединок мексиканец проведет 8 мая против Билли Джо Сондерса.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...