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Канело Альварес: «Хочу драться еще семь лет»

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Чемпион мира по боксу в среднем и полутяжелом весах Канело Альварес поделился планами о том, как долго хочет продолжать карьеру.

«Я грамотно инвестировал деньги. Эти инвестиции будут кормить меня до конца жизни. Сейчас я просто боксирую в свое удовольствие. Сколько еще хочу выступать? Думаю, еще где-то лет семь», — сказал боксер на подкасте «Hotboxin».

21 февраля Канело победил Авни Йылдырыма остановкой угла в 3-м раунде. Следующий поединок мексиканец проведет 8 мая против Билли Джо Сондерса.

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