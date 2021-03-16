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Бой Джошуа — Фьюри может состояться в России

19:09
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Промоутер Эдди Хирн объявил, что поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри может пройти в одной из восьми стран мира.

По информации The Sun, в списке упоминается Россия. Также рассматривают США, Катар, ОАЭ, Сингапур, Китай, Великобританию и Саудовскую Аравию.

15 марта чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на два боя.

По информации СМИ, гонорар каждого из бойцов за первый поединок составит порядка 100 миллионов фунтов стерлингов.

У 31-летнего Джошуа 24 победы и одно поражение. 32-летний Фьюри выиграл 30 боев (21 — нокаутом), еще один поединок он свел вничью.

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