Промоутер Эдди Хирн объявил, что поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри может пройти в одной из восьми стран мира.

По информации The Sun, в списке упоминается Россия. Также рассматривают США, Катар, ОАЭ, Сингапур, Китай, Великобританию и Саудовскую Аравию.

15 марта чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на два боя.

По информации СМИ, гонорар каждого из бойцов за первый поединок составит порядка 100 миллионов фунтов стерлингов.

У 31-летнего Джошуа 24 победы и одно поражение. 32-летний Фьюри выиграл 30 боев (21 — нокаутом), еще один поединок он свел вничью.