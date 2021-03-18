Майк Тайсон рассказал, когда проведет следующий бой
11:15
Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон сообщил, что планирует провести следующий бой в конце мая в Майами. 54-летний боксер не назвал имя своего соперника.
«Конец мая. Арена, на которой Сауль Альварес дрался с Йылдырымом. 29 или 31 мая, примерно в эти даты», — цитирует Тайсона Boxingscene.
По информации Boxingscene, Тайсон говорит о выставочном бое с соотечественником Эвандером Холифилдом.
Ранее уже сообщалось, что этот поединок запланирован на июль.
Напомним, Тайсон в ноябре 2020 года провел выставочный бой с Роем Джонсом, который завершился вничью.
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