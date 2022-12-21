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Сегодня, 12:45

Камил Гаджиев заявил, что Александр Емельяненко уже не тянет физически

Виктория Кравченко
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Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что думает о бое Александра Емельяненко с блогером Святославом Коваленко.

«Я бы не назвал этот бой позорным, но то, как Саня оказывался на полу в поединке с человеком из среднего веса, это печальное зрелище. Емельяненко не смотрелся совсем плохо, но с вестибулярным аппаратом у него проблемы. Он плохо стоит на ногах, плохо двигается. Хотя при определенных обстоятельствах он мог выиграть. Емельяненко — боец тяжелого веса. Возьми Сашу против любого тяжа, и мы будем ставить на его соперника просто потому, что Саша уже физически не тянет», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Емельяненко дрался с Коваленко 16 декабря. По ходу поединка Емельяненко дважды побывал в нокдауне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kamil-gadzhiev-aleksandr-emel-yanenko-uzhe-ne-tyanet-fizicheski/
Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
Сергей Ковалев
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