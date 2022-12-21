Камил Гаджиев заявил, что Александр Емельяненко уже не тянет физически

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что думает о бое Александра Емельяненко с блогером Святославом Коваленко.

«Я бы не назвал этот бой позорным, но то, как Саня оказывался на полу в поединке с человеком из среднего веса, это печальное зрелище. Емельяненко не смотрелся совсем плохо, но с вестибулярным аппаратом у него проблемы. Он плохо стоит на ногах, плохо двигается. Хотя при определенных обстоятельствах он мог выиграть. Емельяненко — боец тяжелого веса. Возьми Сашу против любого тяжа, и мы будем ставить на его соперника просто потому, что Саша уже физически не тянет», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Емельяненко дрался с Коваленко 16 декабря. По ходу поединка Емельяненко дважды побывал в нокдауне.