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Сегодня, 12:47

Реванш Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари отменен

Давид Хачатрян
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик (13-16) не сможет выйти на бой против Сауло Кавалари (2-1) по медицинским показаниям — врачи не допустили его к бою из-за того, что он уже провел два поединка в декабре.

Бразилец подерется с Арсеном Согомоняном. Об этом было объявлено на пресс?конференции в преддверии турнира 25 декабря в Москве.

Первый поединок между Дациком и Кавалари состоялся в апреле. Дацик в первом раунде нокаутировал оппонента. Бой прошел по правилам бокса. Реванш также должен был пройти по правилам бокса.

Бокс
Вячеслав Дацик
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