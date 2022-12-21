Камил Гаджиев считает, что Шлеменко нужна перезагрузка и финишный спурт

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал результаты Александра Шлеменко в 2022 году. Он заявил, что этот год был плохим для россиянина и посоветовал ему перезагрузиться.

«Мне кажется, что нужно сделать перерыв и потом последний спурт. Драться с интересными бойцами, при этом понимая свой реальный уровень. Каков он, это может знать только Саша. Мне показалось, что в последних боях Саня был какой-то пустой, не такой опасный, как всегда. Даже визуально показалось, что он был менее мускулистым. Пропала мощь. Я бы хотел увидеть ту версию Шлеменко. Думаю, это еще возможно», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В 2022 году Шлеменко проиграл техническим нокаутом Александару Иличу и решением судей Магомеду Исмаилову, а также завершил вничью бой с Клебером Соузой.