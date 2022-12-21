Камил Гаджиев считает, что прощальный бой Федора Емельяненко в России не даст эмоций

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему не стоит проводить прощальный бой Федора Емельяненко в России. По его мнению, ему будет сложно подобрать соперника.

«Это должен быть парень с именем, но который не будет фаворитом. Я говорю, исходя не из спортивного интереса. Просто прощальные бои — это всегда немножко политика. Будет ли такой бой событием? Конечно, да. Кайфанем ли мы от этого боя? Вряд ли. Эмоций этот бой не дает», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

4 февраля Емельяненко встретится с Райаном Бейдером за пояс Bellator в тяжелом весе. Этот бой может стать последним в карьере Федора.