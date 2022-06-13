Иван Штырков подерется с Иваном «Огнеборецем» Смирновым на Hardcore Boxing

Российский боец Иван Штырков (20-2) дебютирует в боксе против кулачного бойца, мастера спорта по боксу Ивана «Огнеборца» Смирнова на открытии Hardcore Boxing. Об этом сообщил Алексей Сафонов на своем YouTube-канале HardNews.

Ранее Штырков должен был дебютировать в боксе 27 мая в поединке против Михаила Мохнаткина (14-5) на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске. Однако накануне турнира Штырков отказался выходить на официальное взвешивание и сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны местных организаторов. Речь идет о совокупности факторов, которые привели к такому решению.

Смирнов провел на Hardcore четыре поединка, в трех из которых одержал уверенную победу. В прошлом поединке он одолел Данияла «Т-34» Эльбаева техническим нокаутом в первом раунде.