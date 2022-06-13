Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:36

Иван Штырков подерется с Иваном «Огнеборецем» Смирновым на Hardcore Boxing

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Российский боец Иван Штырков (20-2) дебютирует в боксе против кулачного бойца, мастера спорта по боксу Ивана «Огнеборца» Смирнова на открытии Hardcore Boxing. Об этом сообщил Алексей Сафонов на своем YouTube-канале HardNews.

Ранее Штырков должен был дебютировать в боксе 27 мая в поединке против Михаила Мохнаткина (14-5) на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске. Однако накануне турнира Штырков отказался выходить на официальное взвешивание и сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны местных организаторов. Речь идет о совокупности факторов, которые привели к такому решению.

Смирнов провел на Hardcore четыре поединка, в трех из которых одержал уверенную победу. В прошлом поединке он одолел Данияла «Т-34» Эльбаева техническим нокаутом в первом раунде.

Иван Штырков
0
Читайте также
Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях
Дерется за Перу, попала под обстрел в Лиме и преподает танцы. Киргизская чемпионка UFC Валентина Шевченко седьмой раз защищает титул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Флойд Мейвезер и Рой Джонс введены в Международный зал боксерской славы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости