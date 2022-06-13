Боб Сапп бросил вызов Майку Тайсону: «Я вырву твое сердце и разорву его в клочья»

48-летний боец ММА Боб Сапп (12-20) бросил вызов бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону. Сапп предлагает Тайсону встретиться в ринге.

«Майк, мы знаем, что было, когда мы обсуждали наш бой, — сказал Сапп в видеообращении, опубликованном в его соцсетях. — Я отправил тебе фото с фразой: «Майк, если ты будешь драться со мной, то я вырву твое сердце и разорву его в клочья». Я по-прежнему готов сделать это.

Хватит убегать, Майк. Послушай меня. Возьми с собой двух своих лучших бойцов, а я возьму двух моих лучших бойцов, и давай проведем бой, потому что ты боишься драться один на один. Я бросаю тебе вызов. Ты знаешь, сколько мне лет. Сразись со мной».

Сапп в последний раз дрался в 2018 году. Тогда он победил Осунаараси Кинтаро (0-1) на RIZIN 13 единогласным решением судей.

Тайсон в последний раз дрался против Роя Джонса в 2020 году. Бой закончился вничью.