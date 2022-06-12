Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

12 июня, 23:54

Флойд Мейвезер и Рой Джонс введены в Международный зал боксерской славы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Флойд Мейвезер.
Фото Global Look Press

Американские боксеры Флойд Мейвезер и Рой Джонс-младший введены в Международный зал боксерской славы, сообщает ESPN.

Мейвезер является непобежденным боксером, в активе американца 50 побед (27 нокаутом). В активе 45-летнего спортсмена бронзовая медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории до 57 кг.

Джонс-младший — абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории. Чемпион мира в средней (версия IBF, 1993—1994), второй средней (версия IBF, 1994—1996), полутяжелой (версия WBC, 1997, 1997—2002 и 2003—2004; версия WBA, 1998—2002; версия IBF, 1999—2002), в первой тяжелой (версия WBU, 2013—2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжелой (версия WBA, 2003) весовых категориях. В целом, победил 22 боксеров за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях

На Олимпийских играх 1988 года он стал серебряным призером в весовой категории до 71 кг.

Всего в Зал славы вошли 36 боксеров.

Рой Джонс
Флойд Мейвезер-младший
2
Читайте также
Слуцкий с бургером и скандал с МОК. «Макдоналдс» переродился в России, а в мировом спорте остается ключевым игроком
Дерется за Перу, попала под обстрел в Лиме и преподает танцы. Киргизская чемпионка UFC Валентина Шевченко седьмой раз защищает титул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тим Цзю и Джермелл Чарло договорились о бое
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости