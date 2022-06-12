Флойд Мейвезер и Рой Джонс введены в Международный зал боксерской славы

Американские боксеры Флойд Мейвезер и Рой Джонс-младший введены в Международный зал боксерской славы, сообщает ESPN.

Мейвезер является непобежденным боксером, в активе американца 50 побед (27 нокаутом). В активе 45-летнего спортсмена бронзовая медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории до 57 кг.

Джонс-младший — абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории. Чемпион мира в средней (версия IBF, 1993—1994), второй средней (версия IBF, 1994—1996), полутяжелой (версия WBC, 1997, 1997—2002 и 2003—2004; версия WBA, 1998—2002; версия IBF, 1999—2002), в первой тяжелой (версия WBU, 2013—2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжелой (версия WBA, 2003) весовых категориях. В целом, победил 22 боксеров за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях

На Олимпийских играх 1988 года он стал серебряным призером в весовой категории до 71 кг.

Всего в Зал славы вошли 36 боксеров.