Российский тяжеловес Сергей Харитонов описал свое состояние после пропущенного удара в корпус в бою с американцем Маликом Скоттом и прокомментировал победу над ним.

«Удар был... Я даже не понял. Он мне будто в локоть попал, и меня как током шибануло, — сказал Харитоов в интервью после победы. — Отдача. Запускаешь камешек — и «лягушка» побежала. Вот такая отдача была. Оп! И болтануло печень. Остановился. Думаю, будь я готов физически на 100 процентов, такого нокдауна точно бы не было. Когда не в 100-процентной форме выходишь — ничего хорошего. Никому не советую. Но мы рисковые парни — и решились».

«Говорят, что судейство в этом бою — позор? Я считаю, что выиграл бой, — продолжил Харитонов. — Очень тяжело выиграл — пропускал. Но все равно работал первым номером, поддавливал. По раундам, наверное, 4-2. Второй раунд — 10-8 в его пользу за счет нокдауна. Третий раунд — 10-8 в мою. Первый раунд был пристрелочный, его можно было и туда и туда отдать. Хотя я считаю, что первый раунд я забрал. Первый раунд — мой, второй — его, третий — мой, четвертый, пятый... Их помню смутно — какой-то он забрал, какой-то я. В шестом раунде я забрал концовку. Так что 4-2. Даже если бы счет по раундам был 3-3, то последний забрал я».

«Я, когда услышал, что раздельное решение, запереживал. Понимал, что судьи считают джебы, а джебы у Скотта были хорошие. Боковые удары были жесткие. Плюхи залетали».

Харитонов и Скотт возглавили боксерский турнир РЕН ТВ, который проходил 18 марта в Белоруссии. Победу раздельным решением судей в шестираундовом бою одержал Харитонов.