Россиянин Тимур Мусаев победил соотечественника Фарида Ядуллаева в поединке на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошел в Белоруссии.

Мусаев одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. В первом раунде Ядуллаев повредил ногу, а во втором раунде секунданты боксера остановили бой.

В главном поединке вечера россиянин Сергей Харитонов победил американца Малика Скотта раздельным решением судей. Видео боя Харитонова и Скотта можно посмотреть здесь.