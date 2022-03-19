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Ядуллаев — Мусаев: видео боя турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Опубликована полная запись боя Гукасян — Пулеметчик на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фарид Ядуллаев (слева) против Тимура Мусаева.

Россиянин Тимур Мусаев победил соотечественника Фарида Ядуллаева в поединке на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошел в Белоруссии.

Мусаев одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. В первом раунде Ядуллаев повредил ногу, а во втором раунде секунданты боксера остановили бой.

В главном поединке вечера россиянин Сергей Харитонов победил американца Малика Скотта раздельным решением судей. Видео боя Харитонова и Скотта можно посмотреть здесь.

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