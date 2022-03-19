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Сергей Харитонов объяснил, почему упал после удара в руку в бою с Маликом Скоттом

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский тяжеловес Сергей Харитонов объяснил, почему упал после удара в руку во втором раунде в бою с американцем Маликом Скоттом.

«Удар был... Я даже не понял. Он мне будто в локоть попал, и меня как током шибануло, — сказал Харитоов в интервью после победы. — Отдача. Запускаешь камешек — и «лягушка» побежала. Вот такая отдача была. Оп! И болтануло печень. Остановился. Думаю, будь я готов физически на 100 процентов, такого нокдауна точно бы не было. Когда не в 100-процентной форме выходишь — ничего хорошего. Никому не советую. Но мы рисковые парни — и решились».

Харитонов победил Скотта раздельным решением судей по итогам шестираундового боя. Бойцы возглавили турнир РЕН ТВ, который проходил 18 марта в Белоруссии.

Сергей Харитонов
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Харитонов — о победе над Скоттом: «Запереживал, когда услышал, что раздельное решение»
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