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Сегодня, 10:48

Хабиб Нурмагомедов назвал самого сложного соперника для Тайсона Фьюри

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) единственный, кто может создать проблемы для чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Тайсон Фьюри сейчас лучший. В боксе Тайсон Фьюри находится на другом уровне. Если они [с Нганну] будут драться в ММА, то, конечно, у Франсиса Нганну есть шанс. Если они будут драться в UFC, то у Тайсона Фьюри не так много шансов. В боксе я не вижу никого, кто мог бы потягаться с ним. Может быть, [Александр] Усик. Усик будет самым сложным испытанием для Тайсона Фьюри», — приводит слова Нурмагомедова издание BoxingScene.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
Хабиб Нурмагомедов
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